Спорт

Жители Пскова могут получить налоговый вычет за занятия фитнесом

Любители спорта готовятся к получению налогового вычета за занятия фитнесом. Такая возможность появилась у псковичей, а воспользоваться ею можно будет уже в следующем году, когда налоговая будет начислять возврат за подоходный налог.

Клиенты клуба «Супер-фитнес» получили возможность возвращать 13% от денег, потраченных на фитнес. Причем это могут быть не только клубные карты, но и персональные тренировки.

«Мы вошли в перечень организаций, которые могут предоставлять налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Таким образом, стать стройнее, красивее, жизнерадостнее и повысить иммунитет стало совсем выгодно!» - рассказали в клубе.

Уже открыто бронирование на «Новогоднюю» акцию в клубе. Клиентам предлагают скидку 25% на годовой абонемент, абонемент на красивый, ровный загар в солярии, в предложение также включены персональные тренировки.

Воспользоваться акцией можно будет на протяжении трех дней, с 20 по 22 декабря, и только по предварительной записи. Забронировать свою «Новогоднюю карту», а также узнать все подробности акции можно по телефону 56 60 80.