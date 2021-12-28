Спорт

Рождественский шахматный турнир состоялся в Дедовичах

Рождественский шахматный турнир состоялся в новом шахматном клубе «Ладья» в Дедовичах под руководством педагога-организатора и главного судьи соревнований Владимира Кузьмова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

«В Рождественском шахматном турнире приняли участие 12 человек, которые не только в упорной борьбе выявили сильнейшего шахматиста, но и прекрасно отдохнули за шахматной игрой в новом современном и комфортном помещении клуба», - отметили организаторы соревнования.

Турнир прошел по спортивной дисциплине «быстрые шахматы» с контролем времени 15 минут каждому игроку на партию. По итогам турнира 1-е место занял выпускник Дедовичской средней школы №2 Владислав Блинов, 2-е место — учитель этой же школы Алексей Шатров, а 3-е место — пенсионер Валерий Остроумов.

Призерам вручили грамоты и ценные призы от организаторов соревнования.

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Напомним, новый шахматный клуб в Дедовичах создан областной федерацией шахмат и региональным центром шахматного образования и спорта с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов, в рамках национального проекта «Образование».