Хоккеист Николай Жердев заявил о том, что продолжает поддерживать связь с псковскими священниками

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Николай Жердев продолжает поддерживать связь со священнослужителями, с которыми общался в Псковской области. Об этом он заявил в интервью изданию «Чемпионат».
Фото: «Чемпионат»
«Шлем друг другу поздравления в мессенджерах. Они рассказывают, что в Пскове все хорошо, все живы и здоровы. Это самое главное», - рассказал он.
Ранее спортсмен некоторое время жил в монастыре в Псковской области.
Напомним, в ноябре 2021 года стало известно о том, что бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Николай Жердев подписал контракт с итальянским клубом «Мерано».