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Хоккеист Николай Жердев заявил о том, что продолжает поддерживать связь с псковскими священниками

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Николай Жердев продолжает поддерживать связь со священнослужителями, с которыми общался в Псковской области. Об этом он заявил в интервью изданию «Чемпионат».

Фото: «Чемпионат»

«Шлем друг другу поздравления в мессенджерах. Они рассказывают, что в Пскове все хорошо, все живы и здоровы. Это самое главное», - рассказал он.

Ранее спортсмен некоторое время жил в монастыре в Псковской области.

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Напомним, в ноябре 2021 года стало известно о том, что бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Николай Жердев подписал контракт с итальянским клубом «Мерано».