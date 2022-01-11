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Спорт

Более 1,5 тысяч псковских десантников приняли участие в чемпионате по лыжному кроссу

12.01.2022 12:19|ПсковКомментариев: 0

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился чемпионат по лыжному кроссу, в котором приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Военнослужащим, представляющим все воинские части соединения, предстояло пройти 2 круга по 2,5 километра. На протяжении всей дистанции инструкторы по физической подготовке вели учет прохождения контрольных отметок каждым участником.

В результате первое место завоевала команда гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка имени Александра Невского. Личный состав прошел всю дистанцию, придерживаясь четко выработанной тактики, позволившей показать лучший результат, отметили в департаменте.

Теги: #лыжный спорт #минобороны
Источник: Псковская Лента Новостей
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