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Спорт

Всероссийские соревнования по самбо пройдут в Великих Луках

13.01.2022 09:47|ПсковКомментариев: 0

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин, посвященные подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, пройдут в спортивном комплексе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта с 14 по 17 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), представитель КСЕ «Отечество - Псковская область» Олег Лаптев.

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Всероссийский турнир по самбо в Великих Луках в память о подвиге Александра Матросова, совершенного у деревни Чернушки Локнянского района, проводится ежегодно. В феврале 1943 года во время ожесточенных боев Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив тем самым продвижение советских войск. Указом президиума Верховного Совета Александру Матросову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Спортсмены будут соревноваться за медали турнира и звание мастера спорта России.

15 января пройдет торжественное открытие мероприятия, а также чемпионат по самбо среди мужчин и женщин, он начнется в 10.00. 16 января запланированы соревнования по боевому самбо среди мужчин, они начнутся в 10.00. 

Мероприятия пройдут без зрителей.

Теги: #великие луки #самбо #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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