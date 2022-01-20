Спорт

Детские занятия в бассейне «Универсант» в Пскове будут идти по расписанию

Детские занятия в бассейне «Универсант» будут идти по расписанию. Такая информация размещена в группе «Плавательный бассейн "Универсант"» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Плавательный бассейн "Универсант"»

«Детские групповые занятия проходят по расписанию. Пока нет запрета на оздоровительное детское плавание. Ждем ребят на тренировки», - говорится в сообщении.

Все возникающие вопросы родители могут задать тренерам. «Если будут какие-то изменения, мы обязательно сделаем объявление», - добавили администраторы бассейна.