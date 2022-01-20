Спорт

Детские спортивные секции продолжат работу во время антиковидных ограничений в Пскове

Детские спортивные секции продолжат работу во время действия антикоронавирусных ограничений в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов.

Он подчеркнул, что, согласно указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, работа спортивных учреждений, в отличие от организаций дополнительного образования культурной и творческой направленности, не будет приостановлена.

Фото Вадима Боченкова.

Отдельно Александр Гаврилов прокомментировал работу спортивных секций на «Электроне» и в бассейне «Универсант». По его словам, те спортивные школы, которые арендуют помещения для занятий у частной организации «Электрон» - «Гармония» и «Стрела», продолжат свою работу в период ограничений.

Бассейн «Универсант» не подведомственен комитету по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова. Он входит в структуру Псковского государственного университета, поэтому, как будет организована работа там, собеседник ПЛН пояснить не смог.

Александр Гаврилов назвал правильным решение губернатора о продолжении работы спортивных организаций в Пскове в период введенных ограничений.

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«Наш спорт и так пострадал больше всех во время пандемии. Это труд, тяжелый и напряженный. Много наших спортсменов входят в состав сборных России по различным дисциплинам», - сказал Александр Гаврилов и порекомендовал родителям не считать несправедливым решение о том, что спортивные секции, в отличие от учреждений допобразования, не закрываются.

Также он напомнил, что родители спортсменов ранее уже получали рекомендации следить за здоровьем детей и не посещать спортивную школу при появлении признаков заболевания ОРВИ.