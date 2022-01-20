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Спорт

Юрий Сорокин передал теннисный стол общежитию псковского техникума

28.01.2022 14:08|ПсковКомментариев: 1

Вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», председатель федерации тенниса города Пскова Юрий Сорокин передал теннисный стол общежитию псковского кооперативного техникума.

«Продолжаем акцию по обеспечению столами для игры в настольный теннис учреждений образования и культуры. Первый в наступившем 2022 году стол передал общежитию кооперативного техникума. Ранее с этой просьбой ко мне обратилось руководство общежития, и я поддержал эту инициативу», - рассказал Юрий Сорокин в Instagram.

Вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что студенты в техникуме очень активные, большинство из них занимаются спортом, в том числе и настольным теннисом.

«Тренировки проводят на одном из этажей здания - прямо в фойе установлен стол для игры. Правда, он уже давно требовал замены - устарел и морально, и физически. Теперь его место займет новый теннисный стол. Рассчитываю, что это позволит привлечь к тренировкам еще больше ребят», - добавил Юрий Сорокин.

Теги: #Nordman #настольный теннис
Источник: Псковская Лента Новостей
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