Спорт

Псковская область получит 100 миллионов рублей на создание «умных» спортплощадок

Псковская область получит 100 млн рублей на строительство модульных спортивных залов и «умных» спортплощадок в ближайшие два года. Распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

Всего на эти цели российским регионам выделят более 9 млрд рублей, субсидии пойдут на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке оборудования в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В 2022 году Псковская область получит 40 млн рублей, в 2023-м - 60 млн рублей.

С помощью федерального финансирования в 84 регионах будет построено более 80 модульных спортивных залов и почти 200 «умных» спортивных площадок. «Это будут современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Такая инфраструктура поможет привлечь граждан к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни», - отмечается в сообщении.

Проект «Бизнес-спринт» разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года и предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.

«Здоровье и благополучие людей – это одна из национальных целей развития, поставленных президентом. Для ее достижения важно, чтобы каждый житель имел возможность тренироваться недалеко от дома», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.