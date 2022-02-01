Спорт

Субсидии псковским спортивным федерациям будут предоставляться в новом порядке

Губернатор Михаил Ведерников подписал распоряжение об обновленном порядке предоставления субсидий из бюджета региона спортивным федерациям в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сам порядок предоставления субсидий привели в соответствие с федеральным законодательством. Документ установил критерии оценки деятельности спортивных федераций, условия и порядок предоставления субсидий, а также правила предоставления отчетности.

Сейчас более 60 региональных спортивных федераций получают субсидии из областного бюджета. Ознакомиться с полным текстом распоряжения и положением о порядке выделения субсидий можно на портале нормативных правовых актов Псковской области