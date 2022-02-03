Спорт

Псковские зимние пловцы привезли с чемпионата Москвы золотую и серебряные медали

Псковские спортсмены привезли с открытого чемпионата Москвы по зимнему плаванию золотую и серебряные медали. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации зимнего плавания, соревнования проходили с 5 по 6 февраля.

Фото здесь и далее: федерация зимнего плавания

Псковскую область на чемпионате представляли два спортсмена. Так, Марк Мордовцев завоевал две медали - «золото» на дистанции 25 метров вольным стилем и «серебро» на дистанции 25 метров брассом. Кроме того, Анастасия Романычева завоевала «серебро» на дистанции 25 метров брассом.

Для соревнований организаторы прорубили 25-метровый бассейн под открытым небом в замерзшем гребном канале. Температура воздуха на улице составляла -9 градусов, а температура воды +1 градус. «Практически идеальные условия для зимнего заплыва», - отметили в федерации.

На соревнования в Москву приехали 160 пловцов из 36 городов страны. Их разделили на группы по полу и возрасту. В чемпионате участвовали только совершеннолетние «моржи», многие из них занимаются плаванием профессионально. Сейчас спортсмены готовятся к участию в чемпионате России, который пройдет с 25 по 27 февраля в Санкт-Петербурге. А также к чемпионату мира (International Winter Swimming Assocation), который пройдет в Карелии в городе Петрозаводске с 21 по 27 марта.