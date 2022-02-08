Спорт

Турнир по самбо памяти Геннадия Марковского пройдет в Великих Луках

Турнир по самбо, посвященный памяти мастера спорта СССР, основателя школы самбо в городе Великие Луки Геннадия Марковского, пройдет в Великих Луках 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Фото: группа клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

В клубе спортивных единоборств рассказали, что история развития самбо и дзюдо в Великих Луках неразрывно связана с Геннадием Марковским. Он - призер и победитель соревнований различного уровня, заслуженный тренер, который воспитал массу спортсменов, победителей чемпионатов России, Республики Беларусь, Латвии.

«Долгое время Геннадий Марковский возглавлял городскую и областную федерацию самбо. Первый чемпионат города прошел в 1970 году на базе ВГСХА (Великолукской государственной сельскохозяйственной академии - ред.). Первый воспитанник Александр Дроздов стал тренером и уехал в Архангельск. Последующие воспитанники Геннадия Марковского - Александр Пузыня, Игорь Зверев, Олег Беляев, Геннадий Поляков, Анатолий Кондратьев, Николай Веркеенко и другие - также связали свою жизнь с самбо. В Великих Луках турнир памяти Геннадия Марковского стал традиционным!» - отметили в КСЕ.

Там также добавили, что соревнования пройдут без зрителей в зале на улице Клевцова, 4.