Спорт

Директора островской спортивной базы «Юность» наградили в честь юбилея

Директора островской спортивной базы «Юность» Павла Мищенкова наградили почетной грамотой в честь юбилея. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«По поручению председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, от депутатского корпуса вместе с коллегой Андреем Михайловым вручили Почетную грамоту руководителю известной на всю страну спортивной базы "Юность" Павлу Мищенкову», - отметил Армен Мнацаканян.

Павлу Мищенкову, как сообщили его воспитанники, исполнилось 60 лет. Его поздравили представители администрации Островского района, глава муниципалитета Дмитрий Быстров и руководитель Островского МОП «Единая Россия» Александр Обризан.

«Павел Геннадьевич сыграл огромную роль в судьбе сотен наших спортсменов-лыжников и биатлонистов. На базе "Юность", которой он руководит, тренируются многие наши ребята, которые в эти дни сражаются за олимпийские медали в Китае. Им непросто, давайте их поддержим. Именно на базе "Юность" под руководством Павла Мищенкова готовился к своей будущей «золотой» Олимпиаде наш чемпион Михаил Иванов. Старты в Солт-Лейк-Сити были ровно 20 лет назад», - добавил Армен Мнацаканян.

Сегодня, 12 февраля, «Юность» принимает массовую всероссийскую гонку «Лыжня России». ​