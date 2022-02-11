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Спорт

Политики Псковской области приняли участие в лыжной гонке

12.02.2022 19:50|ПсковКомментариев: 0

Политики Псковской области приняли участие в лыжной гонке в Островском и Псковском районах.

Фото: администрация Островского района в Инстаграм

Так, этап сороковой всероссийской гонки «Лыжня России 2022» прошел на спортивной базе «Юность» под Островом, сообщила администрация Островского района в своем инстаграм-аккаунте.

«Сотни любителей лыжного спорта самых разных возрастов выбрали для себя дистанции по душе и по силам. Многие приехали семьями», - добавили в администрации.

Фото: администрация Островского района в Инстаграм

Участников соревнований поприветствовал и пожелал им успешных стартов и отличного настроения глава Островского района Дмитрий Быстров. Депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов стал одним из участников соревнований.

«Многие спортсмены-любители отмечали, что приехали бороться не за победу, а участвовали в гонке для позитивного настроения, дружеского и семейного общения и спортивного досуга. Отметим, трассы для стартов сотрудники базы "Юность" подготовили профессионально, как для соревнований международного уровня», - подчеркнули в администрации района.

Фото: инстаграм-аккаунт Елены Полонской

Кроме того, в старте на горе Соколиха в Псковском районе приняла участие вместе с семьей глава города Пскова Елена Полонская

«Сегодня вместе с семьей, псковичами, депутатами городской Думы, активистами "Единой России", приняла участие в массовой гонке "Лыжня России - 2022". Мы стали участниками забега на 1,5 километра. Мы пришли за хорошим настроением, а не победой», - отметила Елена Полонская.

По ее словам, политики своим участием в сороковой юбилейной гонке поддержали олимпийских спортсменов, которые сейчас находятся в Пекине.

Теги: #лыжный спорт #Лыжня России
Источник: Псковская Лента Новостей
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