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Спорт

Новый спортивный зал открыли в Плюсском районе

13.02.2022 11:58|ПсковКомментариев: 0

В поселке Ляды Плюсского района открыли новый зал спортивного клуба «Рысь» для занятий детей боксом, кикбоксингом, дзюдо и рукопашным боем. Он создан по инициативе тренера из Плюсского района Дмитрия Зубарева при поддержке районной и сельской администраций и частных инвесторов, сообщает районная газета «Плюсский край».

Почетное право перерезать символическую ленту в честь открытия зала единоборств предоставили заслуженному мастеру спорта России по кикбоксингу, чемпиону мира, тренеру спортивной школы «Олимп» города Пскова Роману Веселову и заместителю главы администрации района со социальным вопросам Наталье Ивановой. В новом зале состоялись показательные выступления юных спортсменов с участием гостей из Пскова и Кингисеппа. Занятия в клубе начнутся с 14 февраля.

«Состоялось, возможно, самое главное событие в моей жизни. Мы с друзьями открыли зал единоборств в селе Ляды, - написал накануне тренер Дмитрий Зубарев.- Мы часто ищем в жизни чудес для подтверждения нашей веры... Вот оно - готовое чудо. Почти никто не верил, что это возможно, но стараниями многих людей это свершилось. Я очень надеюсь, что благодаря спортивному залу, мальчишки и девчонки обретут возможность для развития, обретут новых друзей и единомышленников».

С открытием нового спортивного зала жителей района поздравила региональный детский омбудсмен Наталия Соколова.

Фото: страница Дмитрия Зубарева в соцсети «ВКонтакте»

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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