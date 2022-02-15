Спорт

ФК «Псков» проиграл «Звезде» на турнире на призы полпреда президента России

Футбольный клуб «Псков» проиграл петербургской команде «Звезда» в первом туре зимнего турнира на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе со счетом 1:2. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Матч состоялся сегодня, 15 февраля. В первом тайме петербуржцы Максим Андреев и Юрий Галеев забили два мяча в ворота псковского футбольного клуба. Во втором тайме пскович Всеволод Федоров сократил разрыв в счете.

Напомним, в среду «Псков» встретится с командой СШОР «Зенит», а в пятницу сыграет с ФК «Алмаз-Антей». Все эти клубы - участники турнира в группе А. В группе Б выступают «Динамо», «Звезда-2», «Ядро» и «Север».

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В соревнованиях принимают участие 8 команд. Две лучшие из каждой группы продолжат выступление в полуфинале, остальные разыграют 5-8 места. Турнир завершится 21 февраля.