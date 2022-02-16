Спорт

Молодежную команду «Зенита» обыграли псковские футболисты

Футбольный клуб «Псков» на традиционном зимнем турнире на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе обыграл команду спортивной школы олимпийского резерва «Зенит» (Санкт-Петербург), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Объединение федераций футбола «Северо-Запад»

Игра во Дворце спортивных игр «Зенит» завершилась со счетом 2:0.

На четвертой минуте встречи гол забил Иван Георгиев, а на девятнадцатой - Всеволод Федоров. Это был матч второго тура соревнований.

Как сообщалось ранее, в первый игровой день «Псков» проиграл «Звезде».

После двух игр у «Пскова» три очка. Команда занимает второе место в группе А. Сумеет ли она выйти из группы и продолжить борьбу за призы полпреда президента в СЗФО, решится в заключительном третьем туре группового этапа. В пятницу псковичи сыграют с ФК «Алмаз-Антей», который делит с СШОР «Зенит» 3-4 места в группе (по 1 очку). Лидирует «Звезда» (2 победы, 6 очков).

В группе Б лидируют «Север» и «Динамо» (по 4 очка). Третье место занимает «Ядро» (2 очка), замыкает таблицу «Звезда-2» (0 очков).

Всего в соревнованиях участвуют 8 команд. Две лучшие из каждой группы продолжат выступление в полуфинале, остальные разыграют 5-8 места. Турнир завершится 21 февраля.