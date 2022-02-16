Спорт

Команда Печорского района заняла первое место в областной спартакиаде по лыжным гонкам

Команда Печорского района заняла первое место в соревнованиях XIV областной спартакиады учащихся по лыжным гонкам, которая проходила с 14 по 16 февраля в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации лыжных гонок.

Фото: федерация лыжных гонок / «ВКонтакте»

Так, по результатам первого дня соревнований 15 февраля в свободном стиле лучшим стал Алексей Горшев. Третье место занял Роман Матвеев, Александр Ольховский - четвертое. Кроме того, Елизавета Вороненкова оказалась на третьем месте, Екатерина Орехова - на четвертом, Анастасия Понаморенко на пятом, а также Мария Сидоркина - на десятом.

По итогам гонки свободным стилем, прошедшей 16 февраля, первое место занял Александр Ольховский, второе - Роман Матвеев, третье - Алексей Горшев. Среди девушек третье место получила Елизавета Вороненкова, пятое - Екатерина Орехова, шестое - Анастасия Понаморенко.

Всего за два дня Печорский район заработал 12 644 очка, Островский район - 10 252 очка, а Невельский район - 9 622 очка. «Учащиеся отработали с полной отдачей. Сезон соревнований уже идет к концу. От лица всего коллектива благодарим воспитанников за работу, которая на протяжении всего сезона радовала нас и придавала сил. Надеемся,что ваши результаты будут все лучше и лучше, а для этого будем работать и мы, и вы! Успехов, крепкого здоровья!» - поздравили спортсменов в федерации.