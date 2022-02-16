Спорт

Футбольный клуб «Псков» крупно проиграл в полуфинале турнира в Петербурге

Футбольный клуб «Псков» проиграл в полуфинале турнира на призы полпреда президента РФ в СЗФО петербургскому «Динамо». Игра прошла в дворце спортивных игр «Зенит» в Санкт-Петербурге сегодня, 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

Счет матча - 1:6. Единственный гол удалось забить футболисту Антону Паранину. Отметим, что уже после первого тайма псковичи проигрывали 0:5.

Теперь «Псков» сыграет в матче за третье место с командой из Санкт-Петербурга «Ядро», а в финале встретятся «Динамо» и «Звезда» из Северной столицы.