Спорт

Великолукские лучницы победили на чемпионате Европы

Лучницы Псковской области завоевали «золото», «серебро» и «бронзу» на чемпионате и первенстве Европы U-21 по стрельбе из лука в помещении. Соревнования в городе Лашко (Словения). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Спортсменки Псковской области - заслуженный мастер спорта России Александра Савенкова и мастер спорта России Ника Снеткова - выиграли все медали пьедестала.

Обе спортсменки выступили в блочном луке. Победителем чемпионата Европы в командных соревнованиях стала Александра Савенкова, бронзовую медаль спортсменка завоевала в личном зачете. Ника Снеткова на первенстве Европы U-21 в команде завоевала серебряную медаль.

«Поздравляем спортсменок и тренера Виталия Николаевича Андреева с наградами и желанием новых достижений в спорте!» - говорится в сообщении.