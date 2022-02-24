Спорт

Сезон спортивного ориентирования в Пскове закроют при любой погоде

Традиционные соревнования города Пскова по спортивному ориентированию «Закрытие зимнего сезона» пройдут в лесопарке Корытово 26 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

К участию приглашают жителей Пскова, спортсменов из Псковской области и регионов России разных возрастных групп. В соревнованиях используются электронные станции на контрольных пунктах и электронные чипы отметки для спортсменов. Получить чип можно до начала стартов в 12.30. Свободный старт участников начнется в 13.00.



Организаторы мероприятия отметили, что соревнования состоятся при любой погоде. Победителей определят по лучшему времени прохождения дистанции с правильно отмеченными контрольными пунктами и в каждой возрастной категории.

Мероприятие проведут с соблюдением всех мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19.