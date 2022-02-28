Спорт

Борцы из Псковской области получили медали на турнире по самбо в Твери

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на турнире по самбо в Твери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Соревнования по самбо проходили среди юношей 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения. От Псковской области в мероприятии приняли участие воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Эксперсс» и спортсмены клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область».

Золотые медали завоевали Павел Амбросов (весовая категория 26 кг), Илья Васильев (40 кг), Игорь Цветков (26 кг), Артем Варфоломеев (38 кг). Тренируют спортсменов Б. Моисеев и И. Крощенко.

Кроме того, их воспитанники Артем Жуков (50 кг), Ярослав Панов (22 кг) и Владимир Сербин (35 кг) заняли вторые места, а Александр Королюк (29 кг), Михаил Максименко (29 кг) и Михаил Кранин (+38) получили бронзовые медали.