Псковичи стали победителями и призерами чемпионата СЗФО по карате

Около 20 медалей получили псковские каратисты на чемпионате Северо-Западного Федерального округа, который прошел в Вологодской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель региональной федерации карате Антон Потебня.
Фото здесь и далее: спортивная федерация карате города Пскова
С 25 по 27 февраля в Череповце проходили чемпионат и первенство СЗФО, межрегиональные детские соревнования и второй этап Спартакиады учащихся по карате. В них приняли участие более 800 спортсменов. В составе псковской команды выступал 31 каратист.
По итогам соревнований обладателями золотых медалей стали:
- П. Антонов (ката, 8-9 лет);
- П. Антонов, Т. Егоров, А. Иванов (в составе ката-группы мальчиков 10-11 лет).
Вторые места в своих номинациях заняли:
- И. Нуритдинов (ката, мужчины 18+);
- Е. Потебня, П. Бакунина, А. Яковлева (ката-группа, девушки 14-17 лет).
«Бронзу» взяли в своих категориях:
- Е. Ермолов (ката, мужчины 18+);
- А. Михайлов (ката, юноши 16-17 лет);
- И. Шевчук (ката, 12-13 лет);
- В. Слюсар (кумите, 10-11 лет, свыше 45 кг);
- О. Купринчик (кумите, 10-11 лет, до 35 кг);
- Э. Иванова (кумите, 10-11 лет, до 40 кг);
- М. Нефедова (кумите, 10-11 лет, свыше 40 кг);
- Н. Шатных (кумите, 6-7 лет, до 30 кг);
- М. Трусов (кумите, 8-9 лет. до 30 кг);
- О. Куприянчик, А. Буравлев, Д..Александров, В. Слюсар (в составе кумите-группы мальчиков 10-11 лет);
- И. Шевчук, А. Лебедев, Д. Потебня (в составе ката-группы мальчиков 12-13 лет).