Спорт

Псковичи стали победителями и призерами чемпионата СЗФО по карате

Около 20 медалей получили псковские каратисты на чемпионате Северо-Западного Федерального округа, который прошел в Вологодской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель региональной федерации карате Антон Потебня.

Фото здесь и далее: спортивная федерация карате города Пскова

С 25 по 27 февраля в Череповце проходили чемпионат и первенство СЗФО, межрегиональные детские соревнования и второй этап Спартакиады учащихся по карате. В них приняли участие более 800 спортсменов. В составе псковской команды выступал 31 каратист.

По итогам соревнований обладателями золотых медалей стали:

П. Антонов (ката, 8-9 лет);

П. Антонов, Т. Егоров, А. Иванов (в составе ката-группы мальчиков 10-11 лет).

Вторые места в своих номинациях заняли:

И. Нуритдинов (ката, мужчины 18+);

Е. Потебня, П. Бакунина, А. Яковлева (ката-группа, девушки 14-17 лет).

«Бронзу» взяли в своих категориях: