Спорт

Спортсмены из Пскова заняли призовые места на турнире по самбо в Петербурге

Спортсмены из города Пскова завоевали медали на турнире по самбо «Кубок городов Воинской Славы» в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

Соревнования проходили среди юношей 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. В них приняли участие 400 самбистов Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, Мурманска, Вологодской области и Смоленска.

По итогам мероприятия псковский спортсмен Михаил Чихалин (весовая категория 65 кг) получил второе место, а Федор Дуров (46 кг) и Мурад Шехилов (79 кг) - третьи места. Тренируют юношей Д. С. Алекминский и Д. В. Михайлов.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Псковской области завоевали медали на турнире по самбо в Твери.