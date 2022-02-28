Спорт

Российских лыжников отстранили от международных соревнований до конца сезона

Международная федерация лыжного спорта не допустит к участию в соревнованиях во всех видах под эгидой организации российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте федерации.

Фото: РИА Новости

Данное решение приняли в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне обострения российско-украинских отношений. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22, сообщает РИА Новости.

«Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт на Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами», - говорится в заявлении.

Организация также будет оказывать финансовую и материально-техническую поддержку украинским спортсменам до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.