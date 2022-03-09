Спорт

Хоккейную коробку почти за 4 миллиона рублей построят в Стругах Красных

Строительство площадки «Корт-каток» планируется в поселке Струги Красные. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 3 миллиона 964 тысячи 436 рублей.

Новый объект появится на территории за домом культуры, на улице Советской. Закончить работы планируется 31 июля.

Заказчиком выступила администрация поселка. Подрядчик выполнит монтаж хоккейной коробки, бесшовного ударопоглощающего и травмобезопасного покрытия из резиновой крошки и ограждения с подготовкой бетонного основания.