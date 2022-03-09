Великолукские студенты вошли в топ-10 лучших биатлонистов на Кубке России

Двое студентов Великолукской государственной академии физической культуры и спорта вошли в топ-10 лучших спортсменов по итогам Кубка союза биатлонистов России, который прошел 12 марта в Уфе. Об этом сообщается в группе «ВЛГАФК» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Матч ТВ
Спринтерской гонкой на 10 километров стартовал этап Кубка России среди мужчин. Он также является Кубком союза биатлонистов России в связи с тем, что на соревнованиях выступают и белорусские спортсмены.
По итогам состязаний в топ-10 лучших спортсменов вошли выпусник академии 2021 года Кирилл Стрельцов и магистр первого года обучения Михаил Первушин.
Победителем спринта стал белорус Антон Смольский.