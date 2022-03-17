Спорт

Спортсмены из Пскова примут участие в чемпионате и первенстве СЗФО по ММА

Псковские спортсмены примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по смешанным боевым единоборствам (ММА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.

Соревнования пройдут с 18 по 20 марта в Великом Новгороде. В состав команды Псковской области вошли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество-Псковская область», а также спортсмены из города Пскова. Среди них:

Иван Веретенников,

Валерий Каравайский,

Андрей Сорокин,

Себастьян Бабурин,

Илья Степанов,

Магомед Юсупов,

Дмитрий Рогов,

Кирилл Афиногенов,

Артем Филипов,

Никита Сысоев,

Кирилл Щелкунов,

Илья Рулев,

Владислав Минин,

Данила Никулин,

Кирилл Атанов,

Вадим Никифоров,

Владимир Невесенко,

Максим Ширинов,

Арсений Филипов,

Ярослав Симако,

Артем Стрелков,

Осман Мустафаев,

Денис Глисанов.

Тренируются спортсмены МАУ СШОР «Экспресс»,КСЕ «Отечество-Псковская область» под руководством Андрея Ткаченко, Павла Ершова, Андрея Тимофеева.

Кроме того, в соревнованиях примут участие спортсмены из Вологодской, Мурманской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской областей, а также из Карелии.