Спортсмены из Пскова примут участие в чемпионате и первенстве СЗФО по ММА

Псковские спортсмены примут участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по смешанным боевым единоборствам (ММА). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза ММА России Олег Лаптев.
Соревнования пройдут с 18 по 20 марта в Великом Новгороде. В состав команды Псковской области вошли воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество-Псковская область», а также спортсмены из города Пскова. Среди них:
Тренируются спортсмены МАУ СШОР «Экспресс»,КСЕ «Отечество-Псковская область» под руководством Андрея Ткаченко, Павла Ершова, Андрея Тимофеева.
Кроме того, в соревнованиях примут участие спортсмены из Вологодской, Мурманской, Архангельской, Калининградской, Ленинградской областей, а также из Карелии.