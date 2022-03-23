Спорт

Сотрудники УФСИН отличились на соревнованиях по гиревому спорту

Сотрудники псковских колоний соревновались в гиревом спорте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото здесь и далее: Пресс-служба УФСИН по Псковской области

«Сила воли и духа, хорошая натренированность и физическая подготовка позволили представителям областного УФСИН занять сразу три призовых места на состоявшихся спортивных мероприятиях по гиревому спорту: чемпионате Псковской области по гиревому спорту в толчке по длинному циклу и чемпионате Псковского регионального отделения ВСФО "Динамо"», - отметили в пресс-службе.

Соревнования проходили на арене спортивно-оздоровительного комплекса «Писковичи». Состязания проводили в пяти весовых категориях: до 63, 68, 73, 85 и свыше 85 килограммов. Программа представляла собой толчок двух гирь по длинному циклу. На упражнение выделяли 10 минут, за это время нужно было сделать как можно больше повторений.

Сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Сергей Горячев и Олег Тарасов в личном зачете достигли весомых результатов, став третьими по итогам соревнований. При этом Сергей Горячев дважды поднимался на третью ступень пьедестала почета, как в областном чемпионате, так и в первенстве «Динамо», добавили в пресс-службе.