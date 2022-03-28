Спорт

Соревнования среди великолукских осужденных провели под руководством чемпиона Европы

Под руководством титулованного спортсмена в исправительном центре №1 УФСИН России по Псковской области прошел турнир по гиревому двоеборью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Состязание по гиревому спорту среди осужденных к принудительным работам, отбывающим наказание в исправительном центре, прошло при участии титулованного великолукского спортсмена, чемпиона мира, Европы, Евразии по гиревому спорту Алексея Канарейкина. Цель – приобщение осужденных к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой.

Попробовать свои силы в турнире изъявили желание более 15 осужденных. Им предстояло за определенный промежуток времени поднять гирю весом 20 кг как можно больше раз. Началу состязаний предшествовал инструктаж по технике безопасности, а также мастер-класс по выполнению упражнений от именитого спортсмена. Он же выступил и главным судьей соревнований.

В результате были определены три победителя, выполнившие наибольшее количество повторений поднятия спортивного снаряда. При этом отрыв лидера соревнований, осужденного, занявшего первую ступень пьедестала почета, составил более 10 баллов.

Завершилось спортивное мероприятие награждением победителей и призеров почетными грамотами и памятными сувенирами. Руководство учреждения поблагодарило Алексея Канарейкина за высокий профессиональный уровень судейства и поддержало инициативу сделать соревнования по гиревому спорту традицией.