Спорт

Судьбу «Немов-центра» и ФОКОТов обсудили депутаты областного Собрания

Изменения в государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

После доклада заместителя председателя комитета по спорту Псковской области Максима Табулы, который рассказал о мероприятиях, предусмотренных госпрограммой, вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков поинтересовался судьбой «Немов-центра».

«Что по центру спортивной гимнастики на улице Коммунальной. Средства выделены? И в каком объеме?» - спросил он.

Другой представитель областного комитета по спорту сообщил, что в настоящее время заключены соглашения с Минспортом, предусмотрено 34 млн рублей, но этой суммы недостаточно. «В соглашение на данный момент не вносились поправки, вопрос прорабатывается», - пояснил представитель органа исполнительной власти.

«ФОКОТы достроим?» - задал еще один вопрос Александр Братчиков.

«Достроим, обязательно», - заверили представители областного комитета по спорту.

«Учитывая печальный опыт в Печорах, принято решение, что заказчиком по ФОКОТам выступает управление капитального строительства», - взял слово председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. Он заверил, что ФОКОТы в деревне Писковичи Псковского района и в Стругах Стругах построят летом.

«Печоры — отдельная история. Заказчик — администрация Печор. Соответственно, там план такой же. Его не успели закончить в том году, поскольку не успели наклеить резину. Было принято решение перенести поклейку резинового покрытия на 2022 год», - разъяснил Сергей Грахов.

Региональная Счетная палата указала на недостаток — данная государственная программа области не приведена в соответствие с законом о бюджете.