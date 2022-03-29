Спорт

ФК «Псков» впервые сыграл на реконструированном стадионе «Машиностроитель»

Футбольный клуб «Псков» впервые сыграл на поле реконструированного стадиона «Машиностроитель». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе.

Товарищеский матч с «Ядром» из Санкт-Петербурга состоялся накануне и завершился победой хозяев. Счет — 3:1.

В составе псковичей голы забили Антон Паранин, Всеволод Федоров и Матвей Баловнев. У гостей отличился Султан Аксанов.

Напомним, первая очередь стадиона «Машиностроитель» была сдана в эксплуатацию после масштабной реконструкции в сентябре прошлого года.

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Фото: ФК «Псков»