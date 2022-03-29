Спорт

Дзюдоисты «Бригантины» завоевали более десяти медалей в Великих Луках

Первенство Псковской области по дзюдо среди мальчиков и девочек 2010-2011 годов рождения прошло в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» в городе Великие Луки 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

Воспитанники спортивной школы «Бригантина» завоевали на соревнованиях одиннадцать медалей: четыре золотых, одну серебряную и шесть бронзовых.

В весовой категории 34 кг победителем в первенстве стал Ислам Мусаев. Также золотые медали получили Иван Кузнецов (46 кг), Иван Прокофьев (60 кг) и Маргарита Бойцова (свыше 63 кг). Тренируют детей Беги Нанскани и Сергей Дмитриев.

Победители соревнований получили право представлять Псковскую область в первенстве Северо-Западного федерального округа России, которое состоится в конце апреля в Мурманской области.