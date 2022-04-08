Спорт

Юрий Сорокин передал теннисный стол воспитанникам Себежского спецучреждения

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель федерации тенниса города Пскова Юрий Сорокин передал теннисный стол для воспитанников Себежского специального учебно-воспитательного учреждения.

«Продолжаем прививать любовь к спорту среди молодежи. Рассчитываю, что это позволит привлечь ребят к тренировкам и будет способствовать популяризации здорового образа жизни», - сообщил Юрий Сорокин в своем телеграм-канале.

Ранее с просьбой оказать поддержку к нему обратился директор этого федерального образовательного центра Геннадий Барышников.