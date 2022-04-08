Спорт

Первенство по легкой атлетике «Шиповка юных» пройдет в Пскове

Первенство города Пскова по легкой атлетике «Шиповка юных» пройдет 18 и 19 апреля на стадионе «Машиностроитель». Соревнования проводятся в зачет спартакиады «Школьные игры», сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В турнире примут участие сборные команды из общеобразовательных школ города в двух возрастных категориях 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения.

В программе состязаний – четырехборье. Среди дисциплин:

- бег на 60 метров;

- бег на 600, 800 и 1000 метров;

- прыжки в длину или в высоту;

- метание мяча.