Спорт

Выездной мастер-класс по воркауту провели псковские спортсмены в Гдове

Выездной мастер-класс по воркауту провели псковские спортсмены в Гдове. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov» / «ВКонтакте»

Во время седьмого выездного мастер-класса спортсмены рассказали его участникам об истории воркаут-движения. Затем они показали различные упражнения и элементы на спортивной площадке, где затем провели тренировку. В мероприятии приняли участие более 100 гдовичей старше 14 лет.

«Хотим поблагодарить администрацию Псковской области и Гдова, за предоставленную возможность проведения мастер-класса для молодого поколения. Также выражаем благодарность руководству и преподавателям школы за теплый прием. В ближайшее время команда "Street Workout Pskov" еще встретится с ребятами», - отметили организаторы мастер-класса.

Напомним, что проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018».