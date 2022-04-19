Спорт

Межрегиональный турнир по боксу «Малиновый звон» пройдет в Пскове

39-й Межрегиональный турнир по боксу «Малиновый звон», посвященный памяти заслуженного работника физической культуры РФ, мастера спорта СССР Евгения Лазебного, и Открытый чемпионат Псковской области по боксу стартуют в Пскове 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Личные соревнования по действующим правилам Федерации бокса России продлятся по 23 апреля. В них примут участие около 120 боксеров: юноши 2011 года рождения и старше, юниоры 2004-2005 годов рождения и мужчины 2003 года рождения и старше в различных весовых категориях.

На традиционный боксерский турнир съедутся спортсмены со всего Северо-Западного федерального округа, а также из Тверской и Московской областей. Ожидается также участие молодежной сборной по боксу Республики Беларусь.

Участников, занявших первое место в каждой возрастной категории, наградят ценными призами, медалям и грамотами. По итогам соревнований будут сформированы сборные по боксу на 2022 год.

Соревнования пройдут в областном центре единоборств (Крестовское шоссе, 92).

Организаторами состязаний выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, комитет по спорту Псковской области, городская и областная федерации бокса, спортивные школы «Лидер» и «Олимп».