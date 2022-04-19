Спорт

Стали известны даты и места соревнований в рамках «Недели здоровья» в Пскове

Стали известны точные даты и места соревнований в рамках «Недели здоровья» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в Псковском городском молодежном центре.

Изображение: ПГМЦ

Так, волейбол пройдет в спортивном клубе «СКАВ» на улице Советской, 108 26 апреля с 12.00 до 13.00. Испытание по плаванию состоится на следующий день, 27 апреля (начало – в 20.30), в бассейне «Универсант» на улице Плехановский Посад, 25.

Секретное испытание, суть которого сообщат участникам накануне, состоится 28 апреля в 18.30 на стадионе «Машиностроитель» по адресу: улица Кузнецкая, 25. А на территории Финского парка будет ждать последнее испытание – беговая эстафета. Она пройдет 29 апреля с 18.30 до 19.30.

До участия допускаются любительские команды из шести человек, в составе которых должно быть не менее двух девушек. Кроме того, каждая команда должна представить название, девиз и плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни. За единый стиль спортивной формы будут начислены дополнительные очки.

Помимо этого, каждый участник команды должен предоставить медицинскую справку для занятий спортом. Организаторы при необходимости предоставляют справку-освобождение. При всех возникающих вопросах по поводу мероприятия можно связаться с организатором мероприятия Алиной Трашковой. Подробнее о мероприятии можно узнать в положении.

Зарегистрировать команду можно до 25 апреля по ссылке. Организатор - Псковский городской молодежный центр.