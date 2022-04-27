Спорт

«Президентские состязания» стартовали в Пскове

Муниципальный этап спортивных соревнований среди обучающихся «Президентские состязания» стартовал на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 27 апреля. Состязания проводятся в зачет спартакиады «Школьные игры», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

В состязаниях принимают участие семиклассники из 24 школ города. От каждого образовательного учреждения соревнуются 12 школьников – 6 юношей и 6 девушек 2007, 2008 и 2009 годов рождения.

В программе соревнований бег на 60 метров, бег на 1000 метров, поднимание туловища из положения «лежа на спине» за 30 секунд, сгибание и разгибание рук, в упоре лежа «отжимание», подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения «сидя».

Командное первенство будет определяться по суммарному показателю шести лучших результатов у юношей и шести лучших результатов у девушек, деленному на 12.

Личное первенство в многоборье будет определятся по наибольшей сумме очков, набранных участником во всех видах программы. Результаты пойдут в зачет комплекса ВФСК «ГТО».

Победители и призеры в личном первенстве по многоборью будут награждены грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Соревнования проводятся с целью укрепления здоровья школьников, вовлечения их в занятия физической культурой и спортом, определения лучших команд общеобразовательных организаций и уровня физической подготовленности обучающихся.