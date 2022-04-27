Великолучане отличились на Вьетнамском Кубке по велоспорту

Спортсмены из Великих Лук заняли верхние строчки на Вьетнамском Кубке по велоспорту. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта России.
Великолукский велогонщик, магистр 1 года обучения академии физкультуры и спорта Игорь Фролов (Vinama) 27 апреля одержал победу на 20-м этапе - HTV-Cup (Вьетнамский Кубок). Этап проходил из Нячанга до Кхан Ле на дистанции в 136 километров. После 20 этапа спортсмен является обладателем желтой майки лидера.
Второе место занял обучающийся второго курса академии - Константин Некрасов (TP Ho Chi Minh New Group).