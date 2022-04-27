Спорт

Мастер-классы по воркауту провели для жителей Невеля и Новоржева

Мастер-классы по воркауту состоялись в онлайн-режиме с участниками проекта из Невеля и Новоржева в рамках программы «Street Workout - сообщество твоего развития». Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

На встрече команда псковских спортсменов по воркауту провела беседу с ребятами на темы: личностного роста, совершенствования навыков физической подготовки, развития в спорте, а также продемонстрировали ежегодные спортивные мероприятия и социально-значимые проекты в регионе. После беседы участникам встречи показали видеоролик об основных базовых упражнениях и элементах по воркауту с разбором по технике их выполнения.

«Хотим поблагодарить администрацию Псковской области и других районов за предоставленную возможность проведения мастер-класса для молодого поколения. Также выражаем благодарность руководству и преподавателям школы за помощь в организации онлайн-встреч», - отметили организаторы.

Напомним, что проект «Street Workout - сообщество твоего развития» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов при поддержке: администрации Псковской области, проектного офиса «Команда 2018».