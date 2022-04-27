Спорт

Псковичи привезли две медали с первенства России по кикбоксингу

Воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены клуба единоборств «Отечество - Псковская область», представили регион на чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в разделе «Фулл-контакт» в Барнауле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Лаптев Олег.

Фото: Олег Лаптев

В соревнованиях принимали участие более 907 спортсменов из 56 регионов РФ. В результате два псковских спортсмена стали бронзовыми призерами первенства и стали кандидатами в сборную России по кикбоксингу. Победители - Андрей Севостьянов и Анастасия Павлова.

Андрей Севостьянов занимается под руководством главного тренера спортивного клуба «Витязь» Сергея Москалева, а Анастасия Павлова - с главным тренером великолукского спортивного клуба «Авангард» Георгием Кунгурцевым.