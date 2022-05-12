Спорт

Псковские дзюдоисты заняли призовые места на межрегиональном турнире в Гатчине

Воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина» заняли призовые места на межрегиональном турнире по дзюдо «Юность России» в городе Гатчина Ленинградской области 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Иван Кузнецов 2010 года рождения стал первым в весовой категории 50 кг, Филипп Курманаевский 2010 года рождения (66 кг) завоевал бронзовую медаль. Степан Дмитриев 2011 года рождения (42 кг) награжден кубком за волю победе.

Тренирует детей Сергей Дмитриев.

Соревнования посвятили памяти тренера Сергея Тарновского.