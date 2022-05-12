Спорт

Александр Козловский поздравил Руслана Шамилова с победой на турнире OPEN FC 19

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил великолукского бойца Руслана Шамилова с победой на турнире OPEN FC 19 в Самаре.

Руслан Шамилов. Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Руслан Шамилов — красавчик! Великолучанин единогласным решением судей одержал победу в поединке с Евгением Мякинкиным. Бой в полутяжелом весе спортсмены провели в рамках международного турнира по ММА в Самаре, в клетке OPEN FC. Поздравляю Руслана с победой! Мы нисколько в этом не сомневались! Вся область болела за нашего спортсмена!» — отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Напомним, Руслан Шамилов впервые выступил на турнире OPEN FC.