Спорт

Детский турнир по настольному теннису прошел в Пскове

Открытый детский турнир по настольному теннису, посвященный Дню Победы, прошел в Пскове на выходных, 14-15 мая. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель федерации настольного тенниса города Пскова Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Юрия Сорокина

«Участие в турнире приняли порядка 80 ребят в возрасте от 9 до 18 лет из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Печор, Гдова и Гдовского района, Куньи, и конечно, из Пскова. Как руководитель городской федерации настольного тенниса, традиционно, оказал поддержку в организации и проведении чемпионата», - написал Юрий Сорокин в своем телеграм-канале.

По его словам, главная цель подобных мероприятий - популяризировать этот вид спорта, повысить мастерство спортсменов и привлечь к здоровому образу жизни как можно больше детей и взрослых.