Спорт

Более 10 медалей привезли псковские фехтовальщики из Смоленска

13 медалей привезли псковские фехтовальщики из Смоленска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

С 24 по 27 сентября в соседнем регионе прошел турнир по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения. и 2011-2013 годов рождения, на котором разыграли награды в личном и командном первенстве.

Юные фехтовальщики из Москвы, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, нижегородской, Псковской , Смоленской и Тульской областей приняли участие в турнире. Кроме того, в нем поучаствовали спортсмены из Белоруссии.

Псковичка Татьяна Петрова заняла первое место в состязании среди девочек 2011-2013 годов рождения.

В командных соревнованиях команда псковичек завоевала бронзовую медаль.

«Среди 66 спортсменок 2008-2010 годов рождения наши псковички смогли пробиться в восьмерку лучших: Александра Пусева заняла 5 место, Каролина Михайлова - 7, Мария Полевикова – 8 место. А в команде вместе с Евой Белоцерковской заняли 3 место», – говорится в сообщении.

Среди мальчиков 2011-2013 годов рождения 2 место занял псковский фехтовальщик Гордей Губкин. А в команде вместе со спортсменами из Арзамаса он завоевал золотую медаль.

Команда псковских юношей 2008-2010 годов рождения в составе Мирослава Акулова, Егора Курдяева, Василия Сергеев и Владислава Зимина завовеали серебряные медали.

Все победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и ценными подарками.

Тренеры, Элла Полторацкая и Ттаьяна Николаева являются сотрудниками МБУ «Спортивная школа "Лидер"».