Спорт

Школьники города Пскова соревнуются в стрельбе из пневматического оружия

Лично-командное Первенство города Пскова по стрельбе среди команд образовательных учреждений проходит в Пскове сегодня, 6 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили организаторы соревнований.

Мероприятие посвящено победе русских войск в Куликовской битве. В соревнованиях принимают участие учащиеся из 20 школ, в состав каждой команды входят 12 человек. Шесть из низ стреляют из пневматической винтовки, шесть - из пневматического пистолета.

Соревнования проходят в стрелковом комплексе Военно-патриотического центра «Патриот» на улице Коммунальной, 30.

Куликовская битва – крупное сражение между объединённым русским войском во главе с Великим князем Владимирским и князем московским Дмитрием Ивановичем и войском правителя части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области). Решающая победа русских войск в Куликовской битве стала важным шагом на пути к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига, которое в эпоху, последовавшую за Куликовской битвой, существенно изменило свой характер в сторону большей самостоятельности великих московских князей, сообщается в открытых источниках.