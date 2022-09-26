Спорт

Псковичи присоединились к всероссийской тренировке школьников по самбо

В псковской спортивной школе «Мастер» прошла тренировка для юных самбистов в рамках всероссийского проекта «Единой России» «Zа Самбо». Об этом Псковской Ленте новостей сообщили организаторы.

Тренировку провел президент Псковского регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» Дмитрий Алекминский. Тренировка под его руководством началась, как и положено, с разминки. Затем ребята выполняли специальные упражнения борцов, несложные акробатические элементы и приемы самостраховки.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян, присутствовавший на тренировке, пожелал юным спортсменам успехов, выдержки и доброго здоровья.

«Самое главное, чтобы полученные при занятиях самбо приемы и навыки пригодились им только на борцовском ковре. Секретарь Генерального совета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак является председателем Общественного совета партийного проекта «Zа самбо». В нашем регионе депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии Александр Козловский прикладывает усилия по развитию этого вида спорта в рамках проекта «Самбо в школу». Оборудуются залы, приобретаются борцовские ковры, необходимый спортинвентарь и экипировка, создаются условия для того, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались спортом», - пояснил Армен Мнацаканян.

Аналогичные спортивные мероприятия по всей стране организованы при поддержке партии «Единая Россия».