Псковичи присоединились к всероссийской тренировке школьников по самбо

В псковской спортивной школе «Мастер» прошла тренировка для юных самбистов в рамках всероссийского проекта «Единой России» «Zа Самбо». Об этом Псковской Ленте новостей сообщили организаторы.
Тренировку провел президент Псковского регионального отделения Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» Дмитрий Алекминский. Тренировка под его руководством началась, как и положено, с разминки. Затем ребята выполняли специальные упражнения борцов, несложные акробатические элементы и приемы самостраховки.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Армен Мнацаканян, присутствовавший на тренировке, пожелал юным спортсменам успехов, выдержки и доброго здоровья.
Аналогичные спортивные мероприятия по всей стране организованы при поддержке партии «Единая Россия».