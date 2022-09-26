Спорт

Великолучане присоединились к всероссийской тренировке по самбо

Великолучане присоединились к всероссийской тренировке по самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили вв пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Великие Луки

Мероприятие состоялось в рамках нового партпроекта «Единой России» «Zа самбо», инициатором которого выступил секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

Тренировку посетили 134 спортсмена разного возраста и подготовки. Она прошла под руководством опытных тренеров. В самом начале участники провели разминку. затем отрабатывали приёмы.

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Тренировки по самбо организовали по всей стране при поддержке региональных отделений «Единой России».