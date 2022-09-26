Спорт

Многофункциональный спорткомплекс на стадионе «Электрон» появится до конца месяца

Активные работы идут на территории бывшего стадиона «Электрон». Здесь по программе «Газпром - детям» до конца месяца появится многофункциональный спортивный комплекс. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Фото: Борис Елкин

«Площадка уже ограждена. Строители укладывают по периметру специальное бесшовное покрытие из резиновой крошки. Позже на него нанесут разметку, разделив на зоны для волейбола, баскетбола и легкой атлетики», - прокомментировал сити-менеджер.

В центре стадиона будет поле для футбола с искусственной травой. Материал уже на объекте. Установлено практически все спортивное оборудование: баскетбольные кольца, футбольные ворота, стойки для мячеуловителей, разновысотные перекладины, брусья и скамьи для пресса, яма для прыжков в длину. Прибыли мини-трибуны на 12 человек каждая, скамейки и урны, смонтированы мачты освещения.

Борис Елкин отметил, что это третий и самый большой спортивный комплекс, который откроется в Пскове в этом году благодаря поддержке главы региона Михаила Ведерникова и правительства области.